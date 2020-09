Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau bei Unfall schwer verletzt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Diebstahl von Werkzeug ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Motorradfahrer leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Frau bei Unfall schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 5. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin war in der Ritterhuder Straße unterwegs, als sie nach links auf einen Parkplatz abbog und hierbei mit einem entgegenkommenden 18-Jährigen kollidierte. Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 18 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Außerdem wurden beide Autos abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten blieb die Straße rund zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstagmorgen in der Straße "Am Stadtpark". Das schwarze Auto der Geschädigten war in diesem Zeitraum in der Straße geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde es durch eine unbekannte Person an der linken Seite touchiert. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Diebstahl von Werkzeug

Schwanewede. Zu einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Straße "Damm" kam es zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstagmorgen. Bislang unbekannte Täter betraten das Baugelände und entwendeten dort unter anderem gesichertes Werkzeug. Es entstand ein Schaden von rund 2300 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Ritterhude. Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Buchenhügel". Zwischen dem 3. September und dem 10. September hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf, betraten durch diese das Haus und durchsuchten es. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Motorradfahrer leicht verletzt

Grasberg. Zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr. Beim Linksabbiegen von der Grasdorfer Straße in die Meinershauser Straße kollidierte ein 55 Jahre alter Autofahrer mit einem von links kommenden 66-jährigen Kradfahrer. Der 66-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Außerdem wurde das Motorrad abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell