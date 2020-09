Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag: Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz

Achim-Baden (ots)

Nachdem am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei in die Straße "Am Badener Bahnhof" alarmiert wurden, konnte der Einsatz am Abend gegen 21:15 Uhr beendet werden. Die acht vorsorglich ins Krankenhaus gebrachten Personen wurden noch am Abend unverletzt entlassen. Der Hinweis auf den Austritt eines Insektizids bestätigte sich bislang nicht.

