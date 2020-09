Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Autos mit Baum kollidiert + Transporter um über 50 Prozent überladen+ Auto kollidiert mit Mauer + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Auto nach Auffahrunfall abgeschleppt + Diebstähle

Zwei Autos mit Baum kollidiert

Verden. Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr in der Lindhooper Straße.

Zunächst war ein 18 Jahre alter Autofahrer in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in einer Linkskurve kurz hinter der Einmündung zum Brunnenweg nach rechts von der Straße abkam und mit dem Bordstein kollidierte. Dadurch drehte sich das Auto, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 Jahren wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Außerdem wurde der umgeknickte Baum gefällt.

Kurz darauf kollidierte ein 30 Jahre alter Autofahrer, der auf dem Weg zur Unfallstelle war, ebenfalls mit einem Baum. Der Mann fuhr aus Richtung Johanniswall kommend linksseitig an mehreren in der Lindhooper Straße verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei, als ein Fahrzeug aus der Schlange wendete. Der 30-Jährige wich daraufhin aus und kollidierte mit einem Zaun sowie einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Hierdurch entstand Sachschaden. Das Fahrzeug, das wendete, setzte seine Fahrt fort. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem wendenden Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060

Transporter um über 50 Prozent überladen

Langwedel. Einen 32 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei am Mittwochabend auf der Autobahn 27. Der Fahrer eines Transporters war in Richtung Hannover unterwegs, als die Polizei ihn stoppte. Es stellte sich heraus, dass der Transporter um über 50 Prozent überladen war. Die Polizei leitete daraufhin ein Ordnungswidirgkeitenverfahren ein und untersagte die Weiterfahrt. Es droht nun ein Bußgeld von 235 Euro sowie ein Punkt.

Auto kollidiert mit Mauer

Langwedel. Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am Mittwoch gegen 23:30 Uhr alarmiert. Ein Auto war in der Straße "Im Förth" in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und dort gegen eine Mauer und einen Zaun geprallt. Nach derzeitigen Erkenntnissen saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Männer in dem Fahrzeug. Einer der Männer befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der 25-Jährige konnte jedoch wenig später von der Polizei angetroffen werden. Der zweite vor Ort angetroffene Mann ist 23 Jahre alt und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden Männern wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Durch wen das Auto gefahren wurde, ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und die Entnahme von Blutproben veranlasst. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-934910 an die Polizeistation Langwedel zu wenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Langwedel. Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr im Buchweizenkamp. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Kleinwagen im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie an der linken Fahrzeugseite einen Schaden von rund 2500 Euro fest. Eine bislang unbekannte Person verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit dem Auto und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04232-934910 an die Polizeistation Langwedel zu wenden.

Auto nach Auffahrunfall abgeschleppt

A1/Achim. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 1. Eine 39-jährige Autofahrerin war in Richtung Hamburg unterwegs, als sie verkehrsbedingt anhielt. Eine hinter ihr fahrende 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Die beiden Frauen blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug der 34-Jährigen wurde zudem abgeschleppt.

Außenspiegelgläser entwendet

Achim. Zum Diebstahl von Spiegelgläsern kam es in der Nacht zu Dienstag zwischen 19 Uhr und 9 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Gläser der Außenspiegel eines schwarzen Wagens, der in der Straße "Schwedenschanze" geparkt war. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Frau nach Unfall leicht verletzt

Achim. Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Mittwochabend in der Straße "Am Schmiedeberg". Ein 40-jähriger Autofahrer war in Richtung Obernstraße unterwegs, als er das Abbremsen der vorausfahrenden 47-Jährigen zu spät bemerkte und auf das Auto auffuhr. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Zeugen nach Diebstahl von Verkehrsleitkegeln gesucht

Oyten. Zeugen sucht die Polizeistation Oyten nach einem Diebstahl von 25 bis 30 Verkehrsleitkegeln. Die Leitkegel waren im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße aufgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sie zwischen dem Wochenende und Montagabend entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

