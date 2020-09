Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz

Achim-Baden (ots)

Nach dem Ableben eines Mannes kam am späten Mittwochnachmittag ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Beim Einsatz des Rettungsdienstes hatten sich Hinweise auf den Austritt eines Insektizids in dem betroffenen Wohnhaus in der Straße "Am Badener Bahnhof" ergeben, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr und weitere Rettungskräfte alarmiert wurden. Acht Ersthelfer und Rettungskräfte wurden im weiteren Verlauf zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort dauern derzeit noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell