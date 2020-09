Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtragsmeldung für den Bereich Achim - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ottersberg (ots)

Ottersberg. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 155 in Höhe der Einmündung "Schwarzer Weg". Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah ein 48 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen von der Straße "Im Forth" in den Schwarzen Weg einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 44-jährige Kradfahrer stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei kam neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Außerdem wurden das Auto und das Motorrad abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell