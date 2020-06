Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brandstiftung

Unbekannte zünden Gerümpel an

Goch (ots)

Dienstagabend (16. Juni 2002) gegen 21:10 Uhr meldete ein Passant der Wache in Goch eine Rauchentwicklung im Bereich eines Gebäudes auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Pfalzdorfer Straße. Die eingesetzten Beamten erkannten vor Ort, dass Rauch aus dem leerstehenden Wachgebäude neben der Einfahrt der Kaserne drang. Der kleine Brand wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht, Gebäudeschäden entstanden nicht. Offensichtlich hatten unbekannte Täter Sperrmüll und Unrat in einem Raum des Baus aufgehäuft und in Brand gesteckt. Die Kripo Goch bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter Telefon 02823 1080. (cs)

