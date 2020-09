Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei bietet Überprüfung von Fahrrädern an

Verden (ots)

Normalerweise werden in den Grundschulen vor den Sommerferien die Fahrradprüfungen durchgeführt. Dabei werden auch Fahrradplaketten verteilt, wenn das Fahrrad in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. In diesem Jahr konnten diese Überprüfungen wie auch die Fahrradprüfungen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht stattfinden.

Die Polizei in Verden möchte allen interessierten Kindern trotzdem die Möglichkeit bieten, die Fahrradplaketten zu bekommen. "Ihr könnt gerne dienstags und donnerstags jeweils zwischen 13 Uhr und 16 Uhr zu unserer Dienststelle - Im Burgfeld 6- kommen und eure Fahrräder zeigen!" lädt Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, ein. "Wenn die Fahrräder verkehrssicher sind, bekommen die Kinder eine Fahrradplakette und eine kleine Überraschung von uns." Das Angebot gilt vom 14. September - 04. Oktober 2020.

Um das Fahrrad optimal vorzubereiten hier nochmal die wichtigsten Punkte für die Verkehrssicherheit: Licht und Reflektoren vorne und hinten, zwei voneinander unabhängige Bremsen, Klingel, Speichenreflektoren vorne und hinten, Reflektoren an den Pedalen.

Bald beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und der Weg z.B. zur Schule oder der Rückweg vom Fußballtraining werden im Dunklen oder in der Dämmerung zurückgelegt. Eine funktionierende Beleuchtung des Fahrrades trägt erheblich zur Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr bei - genauso wie natürlich eine intakte Bremse. "Vielleicht ist unsere Aktion Eltern und Kinder ein kleiner Anreiz, gemeinsam die Fahrräder auf Verkehrssicherheit zu inspizieren. Wir würden uns über möglichst viele BesucherInnen mit verkehrssicher vorgeführten Fahrrädern freuen!" erklärt Anika Wrede abschließend.

