Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Demonstrationen in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Vier Demonstrationen begleitete die Gelsenkirchener Polizei am heutigen Samstagnachmittag, 20. Juni, im Stadtteil Horst. Alle verliefen weitgehend friedlich und störungsfrei. Mehr zu den Themen und den Anmeldern von drei der vier Demonstrationen finden Sie in unserer Pressemeldung vom 19. Juni 2020, 10.15 Uhr, unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4628441. Darüber führte die FDP ab 13.15 Uhr noch eine Spontanversammlung gegen die Einweihung der Lenin-Statue mit fünf Teilnehmern auf der Schmalhorststraße durch. In der Spitze nahmen bis zu 350 Personen an der Kundgebung der MLPD teil. Die Versammlungen der AfD und der Privatperson wurden mit insgesamt bis zu 70 Teilnehmern durchgeführt. Die Beamten nahmen sechs Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Mitführen von Pyrotechnik, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in zwei Fällen sowie nach einem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz auf und stellten entsprechende Beweismittel sicher. Für die Dauer der Kundgebungen kam es im Bereich An der Rennbahn/Schmalhorststraße/Turfstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell