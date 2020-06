Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Kundgebungen in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20. Juni 2020, finden im Stadtteil Horst mehrere Kundgebungen statt. Mit etwa 300 Teilnehmern rechnet der Anmelder der Versammlung der MLPD Gelsenkirchen mit dem Thema "Enthüllung der Lenin-Statue". Sie beginnt um 14 Uhr vor dem Gebäudekomplex Horster Mitte auf der Kreuzung Schmalhorststraße/An der Rennbahn und soll spätestens gegen 17 Uhr beendet sein. Etwa eine Stunde vor und für die Dauer der Kundgebung ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Das betrifft auch den öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Ortskundige sollten den Bereich umfahren. Weitere Demonstrationen in Form einer Kundgebung und einer Mahnwache mit den Themen "Kein Lenin-Denkmal in Gelsenkirchen" und "Freiheit statt Sozialismus" sind für die Zeit zwischen 13 und 17 Uhr angemeldet. Sie finden auf dem Gehweg An der Rennbahn Ecke Turfstraße statt. Beide Versammlungsanmelder rechnen mit insgesamt bis zu 70 Personen. Veranstalter sind eine Privatperson und der Kreisverband der AfD Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei ist auf diesen Einsatz vorbereitet. Sie hat die Aufgabe, die Teilnehmer der Demonstrationen und ebenso Unbeteiligte zu schützen. Straftaten und Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung werden die Einsatzkräfte konsequent verfolgen.

