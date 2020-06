Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

Gelsenkirchen (ots)

Einer 59jährigen Gelsenkirchenerin wurde am Freitag, 19.06.2020, gegen 15:30 Uhr in einem unachtsamen Moment an der Kasse eines Supermarktes an der Consolstraße in Gelsenkirchen-Bismarck die Geldbörse entwendet. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die 35jährige tatverdächtige Gelsenkirchenerin konnte im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Die Geldbörse samt Inhalt konnte der Geschädigten nach Auffinden in einem Versteck zurückgegeben werden. Die Tatverdächtige erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich ihre Wertgegenstände nicht aus den Augen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stolp, PHK

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell