POL-GE: Korrektur einer Pressemitteilung

Unsere Pressemitteilung von heute, 19. Juni 2020, 9.45 Uhr korrigieren wir wie folgt: Einbrecherin auf frischer Tat gestellt Eine aufmerksame Anwohnerin hat gestern, 18. Juni 2020, gegen 9.20 Uhr verdächtige Geräusche im Keller ihres Wohnhauses an der Hestermannstraße in Hassel gehört. Gemeinsam mit ihrem Freund traf sie dort auf eine 31 Jahre alte Gelsenkirchenerin, die sich unberechtigterweise in einem der Kellerräume aufhielt. An zwei Kellertüren waren die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet worden. Die Beiden hielten die Tatverdächtige fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

