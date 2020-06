Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrssündern auf die Schliche gekommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, von 16.30 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2020, 3.45 Uhr, hat die Polizei Gelsenkirchen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Die Beamten fertigten insgesamt sieben Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz. Im Rahmen dieser Kontrollen fiel den Beamten in Ückendorf ein 26-jähriger Mann auf, der während der Fahrt telefonierte. Auch hier fehlte der Versicherungsschutz für das Auto. Bei der weiteren Überprüfung händigte der junge Mann Dokumente aus, die augenscheinlich gefälscht wurden. Da der Verdacht der Urkundenfälschung besteht, erwartet den Fahrzeugführer nun zusätzlich auch hier eine Strafanzeige. Ein 21-jähriger Rollerfahrer wurde in Horst von der Polizei angehalten, nachdem dieser mit dem nicht mehr gültigen grünen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

