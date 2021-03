Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laub in Brand

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Auf einer Brücke an der Parkstraße geriet am Montag (29. März), gegen 5.30 Uhr, Laub in Brand. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

