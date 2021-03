Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Parkplatzunfall

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Parkplatzunfall

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag auf einem Parkplatz in der Schützenstraße in Aurich ereignete. Zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten grauen Ford. Das Auto wurde hinten rechts beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell