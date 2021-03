Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Autos zusammengestoßen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Autos zusammengestoßen

Bei einem Unfall in Marienhafe wurden am Montag zwei Autofahrer verletzt. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 17.25 Uhr auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Rechtsupweg unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 41-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell