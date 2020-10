Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrstündige Vollsperrung der B96 nach einem Verkehrsunfall

B96 (ots)

Am 30.09.2020 gegen 06:30 Uhr ist es auf der B96 zu einem Verkehrsunfall gekommen, in deren Folge die Straße für mehrere Stunden vollgesperrt werden musste. Eine 65-jährige deutsche PKW-Fahrerin befuhr die Umgehungsstraße B96 bei Neustrelitz in Richtung Neubrandenburg. Ein 27-jähriger polnischer LKW-Fahrer befuhr die Umgehungsstraße B96 bei Neustrelitz in Richtung Fürstenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 65-Jährige kurz hinter der Kreuzung nach Alt-Strelitz (Wilhelm-Stolte-Straße) aus bisher unbekannten Gründen auf den Mittelstreifen. Der entgegenkommende LKW-Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 65-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neustrelitz gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge standen nach dem Zusammenstoß so ungünstig auf der Straße, dass der weitere Verkehr nicht an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Aus diesem Grund musste die B96 für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis ca. 10:00 Uhr vollgesperrt werden.

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow waren im Einsatz, um den Fahrtenschreiber des 27-jährigen LKW-Fahrers auszuwerten. Dabei stellten sie zur Unfallzeit eine gefahrene Geschwindigkeit von 89 km/h fest. Abzüglich der Toleranz besteht eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 23 km/h.

