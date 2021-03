Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zaunpfosten beschädigt +++ Krummhörn/Pewsum - Werkzeug gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Zaunpfosten beschädigt

In der Bülowallee auf Norderney kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte rissen zwei Zaunpfosten aus Stahl aus dem Boden, zwei weitere knickten sie um. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Krummhörn/Pewsum - Werkzeug gestohlen

Am Wochenende wurde in Pewsum ein Möbeltransporter aufgebrochen. Bislang Unbekannte öffneten den Transporter in der Adolf-Köppe-Straße gewaltsam und entwendeten diverses Werkzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04923 8057132.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell