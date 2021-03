Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Autofahrer kam von Fahrbahn ab +++ Großefehn - Unfallflucht +++ Wiegboldsbur - Hecke brannte

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Montag in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der 58-Jährige gegen 12.45 Uhr mit seinem VW auf dem Alten Postweg unterwegs und fuhr in Fahrtrichtung Spetzerfehn. In einer Rechtskurve geriet er offenbar alleinbeteiligt von der Straße in einen linksseitigen Entwässerungsgraben. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr in Großefehn. Eine Audi-Fahrerin fuhr aus Richtung Ayenwolde kommend auf der Leerer Landstraße, als ihr in einer Rechtskurve ein anderes Auto entgegen kam. Der Fahrer geriet nach ersten Erkenntnissen mit dem Fahrzeug zu weit nach links, sodass sich die beiden Autos seitlich berührten. Der Außenspiegel des Audi wurde beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Er soll möglicherweise einen silbernen Mercedes gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Brandgeschehen

Wiegboldsbur - Hecke brannte

In Wiegboldsbur kam es bereits am Donnerstagabend zu einem Brandgeschehen. Das Feuer auf einem Grundstück wurde den Einsatzkräften um kurz nach 23 Uhr gemeldet. Im hinteren Bereich einer Einfahrt in der Ekelser Straße waren aus noch ungeklärter Ursache Mülltonnen und eine Hecke in Brand geraten. Den Feuerwehrkräften gelang es, die Flammen zu löschen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell