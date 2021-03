Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Einbruch in Geräteschuppen +++ Wittmund - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Geräteschuppen

Unbekannte sind in einen Geräteschuppen in Westerholt eingebrochen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen ein Grundstück in der Gartenstraße und entwendeten aus einem Schuppen unter anderem Gartengeräte. Die Tatzeit ereignete sich zwischen Mittwoch, 10.03.2021, und Dienstag, 16.03.2021. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Autofahrerin war am Donnerstag in Wittmund ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Beamte der Polizei Wittmund hielten die 32-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 10.45 Uhr an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die Frau das Auto fuhr, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

