Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betrügern schlagfertig entgegnet

Limburgerhof (ots)

Wieder einmal versuchten Betrüger jemanden mit der bekannten "Microsoft-Masche" am Dienstag, 16.06.2020, gegen 11:25 Uhr, am Telefon übers Ohr zu hauen. Üblicherweise wird das Opfer hierbei veranlasst der Gegenseite Zugang zum eigenen Computer zu verschaffen, oft mit dem Vorwand, einen Virus-Befall oder ein sonstiges Computerproblem beheben zu wollen. Gestern jedoch reagierte ein solches ausgewähltes Opfer ausgesprochen schlagfertig: Auf die Einleitung des Betrügers "I am from Microsoft." Entgegnete die Frau mich einem schlichten "I am Queen Elisabeth!". Gespräch beendet. Schaden vereitelt. Strafanzeige erstattet. Ermittlungen wegen versuchten Betruges.

