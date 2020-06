Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrszeichen umgefahren (41/1606) 16.06.2020

Speyer (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen Audi A6, welcher vermutlich am Dienstag, den 16.06.2020, die Iggelheimer Straße, in Speyer, in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim auf Höhe des Bauhauses befuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Das sich auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen wurde dabei vollständig aus der Verankerung gerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend verbotswidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die weitere Hinweise zum Kennzeichen des Unfallfahrzeuges oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

