Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbrecher erwischt +++ Südbrookmerland - Tor beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbrecher erwischt

In der Auricher Innenstadt kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr an der Leerer Landstraße. Der Täter hatte offenbar die Eingangstür eingeschlagen und entwendete diverse Waren aus dem Verkaufsraum. Die Beamten stellten an der Örtlichkeit auf frischer Tat eine amtsbekannte männliche Person fest. Der 27 Jahre alte Mann wurde festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Tor beschädigt

In Südbrookmerland haben Unbekannte in der Straße Schuldamm ein Metalltor beschädigt. Darüber hinaus entwendeten die Täter zwei Zaunelemente und einen Haltepfosten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

