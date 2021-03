Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Auffahrunfall +++ Wittmund - Beifahrertür beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag gegen 18 Uhr in Friedeburg. Ein 58 Jahre alter Renault-Fahrer auf der Friedeburger Hauptstraße erkannte offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Autofahrer aufgrund einer querenden Fußgängerin abbremsten. Der 58-Jährige schob drei vor ihm haltende Fahrzeuge aufeinander auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Wittmund - Beifahrertür beschädigt

Auf einem Supermarktparkplatz in Wittmund in der Schmiedestraße wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Eine bislang unbekannte Person stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit ihrer Fahrzeugtür gegen die Beifahrertür des VW T-Cross. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.20 Uhr und 13.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

