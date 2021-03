Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - In Gebäude eingebrochen +++ Osteel - Personensuche

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag in Hage bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 70 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entlang der Halbemonder Straße in Richtung Ortsmitte und überquerte in Höhe einer Zufahrt die Fahrbahn. Dabei übersah sie offenbar eine von hinten herannahende 25-jährige Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Sonstiges Geschehen

Osteel - Personensuche

In Osteel sind am Mittwoch zahlreiche Einsatzkräfte zu einer Personensuche ausgerückt. Eine 59 Jahre alte Frau war am Morgen als vermisst gemeldet worden. Angehörige hatten sie zuletzt am Dienstag gesehen, doch dann verlief sich ihre Spur. Es war zunächst unklar, ob die Frau medizinische Hilfe benötigte. Um nach der Vermissten zu suchen, wurden Kräfte der Feuerwehren, die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber alarmiert. Gegen 10.40 Uhr konnte der aktuelle Aufenthaltsort der Frau ermittelt und die Suche abgebrochen werden. Die 59-Jährige hatte offenbar weder Angehörige noch Nachbarn über eine längere Abwesenheit informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell