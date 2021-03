Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

In Esens ereignete sich am Montag eine Unfallflucht auf der Dornumer Straße. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 10.35 Uhr in Richtung Holtgast unterwegs und stieß mit dem Spiegel seines Fahrzeugs gegen einen entgegenkommenden VW Crafter. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein Hyundai Tucson beschädigt. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen Renault Master gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell