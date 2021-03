Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Brände auf Campingplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel sind am Sonntag zwei Vorzelte abgebrannt. Gegen 16.45 Uhr wurde die Leitstelle zu dem Feuer alarmiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte die Brände schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnwagen verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort und durch aufmerksame Zeugen ergab sich zunächst ein Hinweis auf eine tatverdächtige Person. Der Tatverdacht ließ sich bisher jedoch nicht bestätigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

