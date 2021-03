Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 12./13.03.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr in Wiesmoor. Der geschädigte Autofahrer hatte seinen Audi A4 in grau zunächst auf einem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses in der Marktstraße 1 abgestellt und später noch die Raiffeisen-Volksbank an der Hauptstraße aufgesucht. Durch das unachtsame Öffnen einer Autotür wurde der Audi des 52-jährigen Wiesmoorer beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne den Schaden zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Pkw fährt in Parkschranke

Am Freitagnachmittag übersah eine76-jährige Auricherin beim Abbiegen auf den Parkplatz des Bauamtes an der Kirchdorfer Straße eine geschlossene Parkschranke. Hierbei wurde ihr Hyundai an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Schranke blieb bei der Kollision unbeschädigt.

Aurich - Pkw beim Ausparken übersehen

Am Freitagmittag beabsichtigte ein 67-jähriger Auricher mit seinem Hyundai aus einer Parkbucht der Oldersumer Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er den Audi 80 eines 46-Jährigen, welcher mit seinem Pkw die Oldersumer Straße in Richtung Ihlow befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 2.600 Euro. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Unfallverursacher ein.

Ihlow - Pkw fährt in den Gegenverkehr und verunfallt Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag auf der Bangsteder Brücke in Ihlow. Eine 49-Jährige aus Moormerland befuhr mit ihrem VW Polo die Auricher Straße in Richtung Ochtelbur. Auf der Bangsteder Brücke übersah sie den Bremsvorgang eines vor ihr fahrenden Pkw und lenkte ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie frontal mit dem VW Golf eines 49-Jährigen aus Emden zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat am Alten Heerweg / Schwarzer Weg in Middels aufgebrochen und Bargeld sowie Zigarettenschachteln entwendet. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen die Hinweise zu den Tätern oder der Tatausführung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter Telefon 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

-/-

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Dornum - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs In Dornum wurde am Freitagvormittag durch die Polizei ein 28-jähriger Mann aus Westerholt mit seinem Fahrzeuggespann angehalten. Vor Ort wurde festgestellt, dass er nicht in Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse für das Gefährt war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagnachmittag wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gewerbestraße ein gelber Audi Q2 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Ladendiebstahl

Ein 59-jähriger Mann aus Marienhafe entnahm am Freitagmittag aus einem Verkaufsregal eines Verbrauchermarktes in Marienhafe fünf Flaschen Wodka und steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack. Er wollte damit den Verbrauchermarkt ohne Bezahlung verlassen. Nach dem Kassenbereich wurde er vom Personal angesprochen und ins Büro gebeten. Die Polizei wurde verständigt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Unterstützung Rettungsdienst

Der Rettungsdienst Norden wurde am Freitagvormittag durch die Polizei bei einer Zwangseinweisung unterstützt. Ein 81-jähriger Mann aus Upgant-Schott wurde zunächst fixiert und anschließend mit dem Rettungswagen in die Ubbo-Emmius-Klinik Norden verbracht. Der Transport wurde polizeilich begleitet.

Gegenseitige Rücksichtnahme

In der Nacht von Freitag auf Samstag es im Altkreis Norden wieder einmal zu zahlreichen Ruhestörungen, zu denen die Polizei Norden ausrücken musste. In den meisten Fällen reagierten die Betroffenen verständnisvoll und stellten den Lärm ein. Unbelehrbare müssen hingegen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein wenig mehr Rücksichtnahme wäre wünschenswert.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

-/-

Kriminalitätsgeschehen

-/-

Sonstige

-/-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell