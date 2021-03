Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Ardorf - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Er war gegen 6.30 Uhr mit seinem BMW auf der Collrunger Straße in Fahrtrichtung Ardorf unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen infolge eines Bremsmanövers nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Wagen wurde im weiteren Verlauf zurück über die Fahrbahn gegen einen zweiten Baum geschleudert und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der BMW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Collrunger Straße zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

