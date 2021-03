Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Betrügerische Anrufe: Hinweise auf neue Corona-Masche

Aurich/Wittmund (ots)

Betrügerische Anrufe: Hinweise auf neue Corona-Masche

Am Donnerstag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aurich/Wittmund zu einer Häufung von Betrugsversuchen am Telefon. Seniorinnen und Senioren in den Landkreisen Aurich und Wittmund erhielten Anrufe von Kriminellen, die unter einem Vorwand versuchten, hohe Geldsummen von ihnen zu erlangen. Bei den gemeldeten Anrufen am Donnerstag griffen die Betrüger überwiegend auf die bekannte Masche des Enkeltricks zurück, bei der sich die Kriminellen am Telefon als Enkel oder Enkelin ausgeben und eine Notlage wie die Verwicklung in einen schweren Verkehrsunfall vortäuschen. Allerdings gingen bei der Polizei am Donnerstag auch Meldungen zu einer Abwandlung der üblichen Masche ein: Die Betrüger gaben vor, Arzt in einem örtlichen Krankenhaus zu sein und teilten den Angerufenen mit, dass der Sohn aufgrund einer Corona-Infektion im Sterben liegen würde. Er benötige schnellstmöglich ein teures Medikament, damit sein Leben gerettet werden könne. Die perfiden Betrugsversuche wurden glücklicherweise von den angerufenen Seniorinnen und Senioren erkannt und die Gespräche beendet, bevor es zu einem Schaden kommen konnte.

Die Polizei rät, bei Anrufen unbekannter Personen immer misstrauisch zu sein und am Telefon grundsätzlich keine persönlichen Daten herauszugeben. Betroffene werden gebeten, umgehend die Polizei zu informieren, wenn ihnen die Situation verdächtig erscheint.

Weitere Informationen gibt es unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/betrug-an-telefon-und-haustuer/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell