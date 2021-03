Polizei Hamburg

POL-HH: 210310-2. Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und Besitz von Betäubungsmitteln in Hamburg-Bahrenfeld

Zeit: 09.03.2021, 20:55 Uhr

Ort: Hamburg-Bahrenfeld, BAB 7 - Schnackenburgallee

Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) überprüften gestern Abend den Fahrer eines Audis. Der 29-jährige Deutsche stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und führte Betäubungsmittel bei sich.

Ein Audi A 6 geriet in den Fokus einer Funkstreifenwagenbesatzung der Verkehrsdirektion 2, nachdem dieser den Streifenwagen im Baustellenbereich der BAB 7, Fahrtrichtung Flensburg, zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark überholt hatte. Statt der erlaubten 60 km/h war der Audi mit über 100 km/h gefahren. Da der Audi auch im weiteren Verlauf seine Geschwindigkeit nicht verringerte, wurde er von den Beamten an der Anschlussstelle Volkspark von der Autobahn gelotst und in der Schnackenburgallee überprüft.

Nachdem die Beamten im Fahrzeuginneren zwei geleerte Dosen Whisky-Cola, Marihuanakrümel und Zigarettenpapier entdeckten und der 29-jährige Fahrer zudem drogentypische Auffälligkeiten zeigte, führten sie beim ihm einen Atemalkoholtest sowie einen Drogenvortest durch.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille. Bei der Durchführung des Drogenvortests versuchte der 29-Jährige die Polizisten zu täuschen, indem er statt Urin Wasser in den Becher füllte. Der Täuschungsversuch blieb nicht unentdeckt, sodass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten.

Bei der Durchsuchung des Audis nach weiteren Betäubungsmitteln erhielten die Beamten Unterstützung vom Zoll und deren Diensthund "Kalle". Dieser fand zwei versteckte und mutmaßlich mit Kokain gefüllte sogenannte "Tränen" im Pkw.

Das Betäubungsmittel sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der 29-Jährige wurde nach der Blutprobenentnahme am Polizeikommissariat 25 entlassen.

