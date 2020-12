Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-Jähriger wird mit Stein angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

EssenEssen (ots)

45127 E.-Stadtkern: In der Nacht zu Dienstag (29. Dezember) gegen 0:20 Uhr wurde ein 21-Jähriger am Treppenaufgang neben der Rathaus Galerie (Zwölfling/ Am Porscheplatz) von einem Unbekannten angegriffen. Der 21-Jährige befand sich seitlich am Treppenabgang, als der Unbekannte auf ihn zuging und ihn mit einem Stein auf dem Kopf schlug. Er fiel zu Boden und versuchte sich noch vor dem Angreifer zu schützen, dieser flüchtete bereits in Richtung Schützenbahn. Der Unbekannte ist zirka 177 cm groß, hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zudem hat er eine schlanke Statur. Bei der Tatausführung waren mehrere Personen anwesend. Laut weiteren Zeugenaussagen sei zuvor eine Gruppe Schwarzer Männer vor der Rathaus Galerie nach rechts abgebogen und den Treppenaufgang hinunter gelaufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Angreifer und mögliche Beteiligte geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der 0201/829-0 entgegen. Die Polizei fand den Stein am Tatort und stellte diesen sicher. Der 21-Jährige wurde mit der Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell