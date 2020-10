POL-HK: Bad Fallingbostel: Täter nach Fahrraddiebstahl gefasst; Krelingen: Kollision mit einem Baum - Fahrzeugführer schwer verletzt; Neuenkirchen: Uneinsichtiger Wiederholungstäter

Polizeiinspektion Heidekreis

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag beobachtete eine Hausbewohnerin gegen 22:30 Uhr, wie eine männliche Person ihre nicht verriegelte Garage in der Heinrichsstraße öffnete und ein darin abgestelltes Fahrrad entwendete. Auf Rufe reagierte der Täter nicht. Die unverzüglich alarmierte Polizei nahm die Fahndung nach dem Täter auf und traf ihn mit dem auffälligen Fahrrad in Oerbke an. Das Fahrrad konnte der Eigentümerin zurückgegeben werden. Gegen den 35-jährigen Marokkaner wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

22.10./ Kollision mit einem Baum - Fahrzeugführer schwer verletzt

Krelingen: Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Dorfmark schwer verletzt. Der Mann war mit seinem blauen VW in Krelingen unterwegs, als gegen 06:45 Uhr ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Beim Ausweichmanöver prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Am Pkw entstand ein Schaden von 4000,- Euro.

22.10./ Uneinsichtiger Wiederholungstäter

Neuenkirchen: Ein in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Polizeistation Neuenkirchen vorgeladener 55-Jähriger kam auch zu diesem Vernehmungstermin am Donnerstagmorgen mit einem Pkw. Der Neuenkirchener saß selbst am Steuer, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

