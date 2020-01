Polizeipräsidium Konstanz

Gosheim) Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht (17.01.2020)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Audi A3 mit Rottweiler Kennzeichen, der am heutigen Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der K 5905 von Gosheim in Richtung Bubsheim unterwegs war. Ein 23-jähriger Audi A6-Lenker befuhr hinter dem unbekannten Audi A3-Fahrer und einem Lkw die Kreisstraße. Als der 23-Jährige ausscherte, um den Audi A3 und den Lkw zu überholen und sich unmittelbar auf Höhe des Audi A3 befand, scherte dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen auf die linke Spur aus. Nur durch ein Ausweichmanöver nach links in die Wiese konnte der 23-Jährige eine Kollision verhindern. Der unbekannte Audi-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Bubsheim fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 23-jährige Audi-Lenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426/91366-0, in Verbindung zu setzen.

