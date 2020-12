Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

EssenEssen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Mit vier Verletzten endete ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag (28. Dezember) gegen 17.55 Uhr auf der Hallostraße, Ecke Barbarossaplatz. Ein Skodafahrer (45) fuhr mit seinen drei Insassen auf der Straße "Barbarossaplatz". An dem dortigen STOP-Verkehrszeichen hielt er an und bog im Anschluss auf die Straße "Im Mühlenbach" ab. Dabei übersah er jedoch den auf der Hallostraße fahrenden Hyundai, der in Richtung Gelsenkirchener Straße unterwegs war. Es kam auf der Hallostraße zu einem Verkehrsunfall mit dem 33-jährigen Hyundai-Fahrer und seinem 6 Jahre alten Sohn. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 23-Jährige Beifahrer des Skodafahrers sowie der 11 Jahre alte Sohn leicht. Die Tochter, die sich wie der 11-Jährige auf der Rückbank befand, blieb wie auch der Fahrer unverletzt. Der 33-jährige Fahrer des Hyundais sowie der 6-Jährige verletzten sich ebenfalls leicht. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft, ob die Kinder mit entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen in den Fahrzeugen transportiert wurden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell