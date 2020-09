Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (05.09.2020) an der Kronenstraße und der Schloßstraße sowie in der Nacht zum Sonntag (06.09.2020) an der Silberburgstraße und der Schloßstraße Autos aufgebrochen und sind unerkannt geflüchtet. An der Kronenstraße gelangten die Täter zwischen 21.00 Uhr und 02.45 Uhr auf unbekannte Weise in einen Mercedes, der in einer Tiefgarage geparkt war und stahlen einen Geldbeutel sowie ein Mobiltelefon. An der Schloßstraße erbeuteten die Diebe zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr aus einem Opel, den sie auf unbekannte Weise öffneten, eine Reisetasche mit Kleidungsstücken und einer Halskette. An der Silberburgstraße schlugen die Täter zwischen 23.20 Uhr und 10.00 Uhr die Seitenscheibe eines Mercedes ein und stahlen einen Reisekoffer. An der Schloßstraße öffneten Unbekannte zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr auf nicht geklärte Weise einen Range Rover, durchwühlten das Fahrzeuginnere und stahlen einen Geldbeutel mit persönlichen Papieren sowie eine Sonnenbrille und eine Jacke. Zeugen werden gebeten, sich wegen des Falles an der Silberburgstraße und des aufgebrochenen Opels an der Schloßstraße unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden. Wegen des aufgebrochenen Mercedes an der Kronenstraße werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße und wegen des aufgebrochenen Range Rover unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

