Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - Drei Leichtverletzte

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es am Samstag (05.09.2020) im Ortsteil Stuttgart-Feuerbach. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer hatte gegen 15.35 Uhr die Magirusstraße befahren. An der Einmündung zur Kruppstraße missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen BMW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall erlitten der Mercedes-Fahrer, der BMW-Fahrer und dessen 63-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

