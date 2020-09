Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch, der sich am Freitag (04.09.2020) zwischen 16.00 Uhr und 22.15 Uhr ereignete, bittet die Polizei um Hinweise. Unbekannte hatten sich über die Terrassentür eines Gebäudes in der Gänsheidestraße Zugang zu einer Wohnung verschafft. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was aus der Wohnung entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189905778.

