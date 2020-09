Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagvormittag (06.09.2020) in eine Gartenhütte einer Kleingartenanlage an der Neuwirtshausstraße eingebrochen. Zwei Zeugen bemerkten gegen 10.50 Uhr den Unbekannten, wie er sich gerade an einer Gartenhütte zu schaffen machte. Als die Zeugen den Mann ansprachen, ergriff dieser die Flucht. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannte in eine Gartenhütte eingebrochen war, bei vier weiteren blieb es offenbar beim Versuch. Ob der Mann etwas gestohlen hatte, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Täter soll es sich um einen rund 27 bis 30 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen, schlanken Mann mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Er soll eine spitze Nase, ein ovales Gesicht und einen Schnurrbart gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Sportjacke mit Kapuze sowie eine eng anliegende, dunkle Sporthose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

