Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Friesenheim (ots)

Ein mutmaßlicher Exhibitionist trieb im Verlauf des Wochenendes im Bereich Friesenheim sein Unwesen.

Der zunächst unbekannte Mann fiel zunächst am Freitragabend in der Heiligenzeller Straße zwei jungen Spaziergängerinnen auf. Den Angaben der 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden zufolge, soll er von der anderen Straßenseite aus bei stetigem Blickkontakt seine Hose heruntergelassen und anschließend in seinem Genitalbereich hantiert haben. Danach suchte er das Weite.

Am Folgetag trat ein bis dahin unbekannter Mann in der Friesenheimer Hauptstraße erneut auf. Eine besorgte Anwohnerin alarmierte kurz nach 16 Uhr die Polizei, da sie von ihrem Balkon aus beobachtet hatte, wie ein Mann ihre Aufmerksamkeit suchte und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Trotz der Meldung der 46 Jahre alten Frau blieb die unverzüglich eingeleitete polizeiliche Fahndung ohne den erhofften Erfolg.

Zu einer dritten unliebsamen Begegnung kam es am Sonntagnachmittag in der Riedstraße. Eine 39-Jährige war kurz vor 17 Uhr auf ihrem Fahrrad unterwegs, als sie einen Mann auf der anderen Straßenseite bemerkte, welcher zum wiederholten Mal exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. Die couragierte Enddreißigerin ging hiernach auf den Unbekannten zu, folgte ihm und verständigte die Polizei. Den Beamten des Kriminaldauerdienstes gelang kurz darauf die vorläufige Festnahme eines 48 Jahre alten Mannes. Ob dieser auch für die beiden vorangegangenen Fälle verantwortlich war, ist nicht auszuschließen und wird derzeit geprüft.

Personen, die im Verlauf des Wochenendes ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

