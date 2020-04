Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Folgenschwerer Unfall blieb aus

Offenburg (ots)

Erfreulicherweise ist nur Sachschaden die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier ereignete. Der Lenker eines hochpreisigen Audi fuhr von Offenburg in nördliche Richtung als ihm bei einer Geschwindigkeit von weit über 200 km/h ein Reifen platzte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und der Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle, bevor er dieses wieder stabilisieren und in Richtung Standstreifen lenken konnte. Das Fahrzeug streifte entlang der Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 80.000 Euro.

