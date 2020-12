Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Brandstiftung in Mülheim/ Ruhr- Styrum- Feuerwehr löschte brennenden PKW

EssenEssen (ots)

45476 MH- Styrum: Heiligabend (24. Dezember um 21:07 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von einem brennenden Fahrzeug in der Straße Lohkamp. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug wenig später. Es besteht die Möglichkeit, dass Unbekannte den PKW bewusst in Brand gesetzt haben. Aus diesem Grund bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise von Anwohnern, Autofahrern oder abendlichen Spaziergängern. Der Lohkamp befindet sich unmittelbar an der Auffahrt zur A40 an der Friesenstraße und zugleich an dem parallel zur A40 verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung der Ruhrwiesen. Zusätzlich befindet sich nahe der Brandstelle eine Fußgängerbrücke, die über die Autobahn 40 zur Steinkampstraße führt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201-8290 entgegen./ Peke

