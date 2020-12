Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme nach Tankstellenraub

EssenEssen (ots)

45127 E-Stadtmitte: Am gestrigen Abend (22. Dezember, gegen 19:30 Uhr) betrat ein 28-jähriger Mann eine Tankstelle an der Ostfeldstraße in der Stadtmitte. Der Mann zog ein Messer und bedrohte damit die 52-jährige Mitarbeiterin. Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und griff anschließend nach dem Bargeld. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in die Innenstadt und konnte dort durch zwei Beamte der Polizeiwache Mitte gesichtet werden. Nach einer kurzen fußläufigen Flucht, gelang es den beiden Polizisten den Mann an der Kibbelstraße festzunehmen.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle stand unter Schock, blieb körperlich aber unverletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde heute (23. Dezember) einem Haftrichter vorgeführt. Das Gericht hat antragsgemäß die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen des Raubkommissariats (KK31) dauern an./PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell