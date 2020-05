Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Piaggio-Roller am Bahnhof gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein oranger Piaggio-Roller wurde am Dienstag oder am Mittwoch, 19./20.05.2020, am Bahnhof in Hausen gestohlen. Der Roller stand über Nacht dort. Der Eigentümer hatte diesen verschlossen am Dienstag gegen 16:00 Uhr abgestellt. Als er diesen am Mittwochnachmittag wieder holen wollte, war der Roller weg. Am Roller ist ein aktuelles Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Das Polizeirevier Schopfheim (Kontakt 07622 666980) bittet um sachdienliche Hinweise!

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell