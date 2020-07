Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Werkzeuge von Firmengelände gestohlen- Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Burbach-Holzhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(09.07.2020) ist es in Burbach zu einem Diebstahl von Werkzeugen gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam auf das Betriebsgelände einer in der Flammersbacher Straße ansässigen Firma ein. Dort zerschlugen sie einen Bewegungsmelder und entwendeten zahlreiche Werkzeuge und Maschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell