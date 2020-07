Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 52-Jährige prallt gegen Baum- leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Mittwochnachmittag(08.07.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Auf der Bundesstraße 54 zwischen Siegen und Wilnsdorf kam eine 52-jährige Suzukifahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Siegener Krankenhaus verbracht und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

