POL-AUR: Wittmund - Hundehalterin angegriffen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Mittwoch kam es gegen 10.30 Uhr in Wittmund-Burhafe zu einer Körperverletzung. Auf einem Waldparkplatz an der Upsteder Straße ging ein bislang unbekannter Mann auf eine 24 Jahre alte Frau zu und schlug ihr gegen den Arm. Zuvor soll es zwischen ihm und der Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, weil sie ihren Hund nicht an einer Leine führte. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte in Richtung Parkplatz. Der Mann wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit Brille und Vollbart. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer schwarzen Mütze und Handschuhen, einer beigefarbenen Hose und einer gelben Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

