Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

HerneHerne (ots)

Nach einem Einbruch in eine Kirche an der Bismarckstraße 98 in Herne sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Freitag (6. November, 13 Uhr) und Samstag (7. November, 12 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Kirche ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld aus der Kollekte.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeiten bei der Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell