Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb erbeutet Bargeld - Polizei fahndet nach Verdächtigem mit karierter Schiebermütze

Jüchen (ots)

Eine aufmerksame Passantin rief am Montag (7.9.), gegen 10 Uhr, die Polizei zum Parkplatz eines Supermarkts an der Kölner Straße. Sie war auf einen Streit zwischen einer Seniorin und einem unbekannten Mann aufmerksam geworden. Ihr Gefühl, dass hier etwas nicht stimmen könnte, täuschte sie nicht. Als sie sich näherte, entfernte sich der Verdächtige zügig. Die ältere Dame hatte jedoch auch Lunte gerochen. Sie war bereit gewesen, dem Unbekannten Kleingeld zu wechseln, doch dann griff dieser unter einem Prospekt geschickt in das geöffnete Portemonnaie und zog zwei Geldscheine heraus. Doch die Seniorin reagierte umgehend, entriss dem Dieb seine Beute wieder und machte ihrer Verärgerung lautstark Luft, was die Aufmerksamkeit anderer Anwesender auf sich zog. Dem Trickdieb wurde die Situation daraufhin zu "gefährlich", denn er musste damit rechnen, dass jemand die Polizei verständigen würde. Ihm gelang trotz Fahndung der Polizei die Flucht, aber der Kripo liegt eine Beschreibung des Täters vor. Demnach handelte es sich um einen untersetzten Mann, etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Er trug ein T-Shirt, eine dreiviertel lange, karierte Hose, ein karierte Schiebermütze sowie vermutlich eine Sonnenbrille.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim ermittelnden Kriminalkommissariat 24 zu melden.

Wird man von Fremden angesprochen, sollte in jedem Fall Abstand gehalten werden. Trickdiebe gehen geschickt vor und lenken Sie ab, so dass es zumeist unbemerkt zum Diebstahl von Bargeld, Portemonnaies oder Handys kommt. Sofern man massiv bedrängt wird, zum Beispiel in der Fußgängerzone oder am Geldautomaten, ist es wichtig, durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen und durch direkte Ansprache Passanten um Hilfe zu bitten. Aktuelle verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte umgehend dem Notruf der Polizei unter 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell