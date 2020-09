Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden in Schule - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagmittag (6.9.), kurz nach 13:30 Uhr, wurde an der Hans-Sachs-Straße, dortige Gesamtschule, eine Sachbeschädigung festgestellt. Unklar ist noch, wie der oder die Täter in das Gebäude gelangten. Ein Ausgussbecken in einem Abstellraum des zweiten Obergeschosses war verstopft und das Wasser aufgedreht worden. Es drang in den Fußbodenbereich und von dort in die Decke der ersten Etage ein. Das herabtropfende Wasser verursachte sogar Beschädigungen im Erdgeschoss. Es entstand hoher Sachschaden. Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

