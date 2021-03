Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Außenspiegel beschädigt +++ Aurich - Rollerfahrer mit Auto kollidiert

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Ein BMW wurde in der Nacht zu Dienstag in der Wiesenstraße in Aurich beschädigt. Zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, trat ein bislang unbekannter Täter nach ersten Erkenntnissen den Außenspiegel des Wagens ab. Der graue BMW 3er stand zur Tatzeit vor einem Mehrparteienhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Rollerfahrer mit Auto kollidiert

Ein Rollerfahrer ist am Dienstag in der Auricher Innenstadt mit einem Auto kollidiert. Der 57-jährige Rollerfahrer war gegen 16 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße unterwegs und übersah offenbar, dass eine vorausfahrende Ford-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Er fuhr auf und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell